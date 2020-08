NFL: College-Absage könnte neue Termine für NFL-Spielplan bringen

Falls die College-Ligen in Amerika ihre Saisons auf das nächste Frühjahr verschieben, könnte die NFL mit neuen Spielansetzungen am Samstag davon profitieren.

Der Start der Football-College-Ligen in den USA steht derzeit auf der Kippe. Nach dem am Samstag bereits die Mid Conference ihre Saison in das kommende Jahr verschoben hatte, berät auch die Power-5-Conference über eine mögliche Verschiebung.

Was für die NFL aber viel weitreichendere Folgen haben könnte, sind die Spielansetzungen in der Liga. Während zurzeit die NFL-Spiele alle noch am Sonntag stattfinden - da der Samstag traditionell dem College-Football gehört - könnten bei einer Verschiebung der Nachwuchsliga die Spiele in der höchsten Profil-Liga auch am Samstag ausgetragen werden.