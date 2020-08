BVB: Thomas Meunier kritisiert Partykultur bei Paris Saint-Germain

Thomas Meunier hat offenbar eine Menge negative Dinge bei Paris Saint-Germain erlebt - die er nun auch in der Öffentlichkeit breit tritt.

"Nichts außer Geburtstags-Partys, unglaublich. Als ich in Brügge war, haben wir Geburtstage gefeiert, indem wir Darts oder Pool in einer Bar gespielt haben, aber hier ist es einfach nur ungeheuerlich", schimpfte der Belgier. "Aber das spiegelt einfach nur den Klub wider: Miete einen Palast, miete ein Gebäude, Partys mit Hunderten von Leuten. In diesem Moment sieht man, dass sie mehr als Fußballer sind. Sie sind Stars."