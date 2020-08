BVB: Jadon Sancho bleibt - Mitspieler freuen sich

Mittelfeld-Star Axel Witsel verrät am Rande des BVB-Trainingslagers im Schweizer Kurort Bad Ragaz: "Wir wussten das - bis Michael Zorc zu den Medien sprach - auch nicht vorher. Natürlich sind wir sehr happy über die Nachricht."

Es sei klar, führt der belgische Nationalspieler weiter aus, dass so ein Top-Spieler wie der 20-jährige Sancho in jeder Transferperiode mit Wechselgerüchten in Verbindung gebracht wird. "Er ist unfassbar talentiert und einer unserer wichtigsten Offensivspieler", jubelt Witsel über den Verbleib.