NHL-Playoffs 2020: Draisaitl raus - so stehen Chancen von Grubauer und Co.

Trotz des Ausscheidens von Superstar Leon Draisaitl sind noch vier deutsche Profis in den NHL-Playoffs vertreten. SPORT1 analysiert deren Chancen in der Bubble.

Eishockey-Superstar Leon Drasaitl musste sich mit Gastgeber Edmonton Oilers in der Qualifikationsrunde gegen die Chicago Blackhawks in der Best-of-five-Serie überraschend mit 1:3 geschlagen geben . ( NHL-Playoffs LIVE auf SPORT1+ )

Leon Draisaitl Superstar! Der Deutsche markiert beim 3:2-Sieg seiner Edmonton Oilers gegen die Winnipeg Jets zwei Tore und einen Assist und knackt damit im zweiten Jahr nacheinander die Marke von 100 Scorerpunkten in der NHL © Imago

Nur noch drei Punkte fehlen dem 24-Jährigen bis zu seiner persönlichen Bestmarke von 105 Punkten aus der Vorsaison. In der NHL-Scorerwertung hat er Anfang März satte elf Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten, als erster Deutscher könnte er sich die Art Ross Trophy für den besten Scorer sichern © Getty Images

Außerdem könnte er im Gegensatz zum vergangenen Jahr auch mit dem Team etwas erreichen. Die Oilers sind als Fünfter im Westen auf Playoff-Kurs, vielleicht geht sogar etwas in Richtung Stanley Cup? SPORT1 zeigt den steilen Aufstieg von Leon Draisaitl in Bildern © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/Imago

Die Eishockey-Karriere von Draisaitl beginnt in der U10 der Kölner Haie. Dort sammelt der Sohn von Ex-Eishockey-Profi Peter Draisaitl seine ersten Meriten auf dem Eis. Zum letzten Mal spielt er in der Schüler-Bundesliga für die Haie, wo er in 44 Spielen auf 55 Scorerpunkte kommt © imago

Vor der Saison 2009/2010 schließt sich Draisaitl junior den Mannheimer Adlern an. Dort kann er seine Bestmarken noch einmal nach oben schrauben und verbucht 103 Scorerpunkte. In der Saison 2010/2011 pulverisiert er seine Bestmarken regelrecht: 192 Scorerpunkte (97 Tore und 95 Vorlagen) in nur 29 Spielen zeigt die Statistik neben seinem Namen an © imago

Pro Partie gelingen ihm damit unfassbare 6,6 Scorerpunkte. Spätestens mit dieser Monstersaison steht das Talent im internationalen Fokus. Bei den Jungadlern, der ersten Nachwuchsmannschaft der Adler Mannheim, kann er mit 56 Scorerpunkten sein Talent erneut beweisen. Nur Teamkollege Dominik Kahun ist noch stärker © imago

Nach seinen überragenden Leistungen im deutschen Nachwuchssystem wird Draisaitl von der Canadian Hockey League im Jahr 2012 an Position zwei gedraftet. Dort können die besten Nachwuchstalente außerhalb Nordamerikas in den kanadischen Juniorligen Erfahrungen sammeln © Getty Images

Der Stürmer, der für die Prince Albert Raiders aufläuft, wird direkt für die Auszeichnung als bester Rookie des Jahres nominiert. In seiner zweiten CHL-Spielzeit gelingen ihm 105 Scorerpunkte (38 Tore, 67 Vorlagen) und er zieht mit den Raiders in die Playoffs ein © Getty Images

Draisaitls Leistungen in der CHL bleiben auch den NHL-Scouts nicht verborgen. Zur Halbzeit der Saison 2013/2014 wird der deutsche Nachwuchs-Stürmer als potenzielle Nummer zwei des Drafts gehandelt © Getty Images

Zuvor steht aber noch sein Debüt in der Eishockey-Nationalmannschaft auf dem Programm. Im WM-Vorbereitungsspiel gegen Frankreich läuft Draisaitl erstmals für das Nationalteam auf. Bei der Weltmeisterschaft in Weißrussland 2014 steuert er in sieben Spielen ein Tor und drei Assists bei. Das deutsche Team belegt am Ende Rang 14 © Getty Images

Im NHL-Draft 2014 wird Draisaitl dann an Position 3 in der ersten Runde hinter Aaron Ekblad (Florida Panthers) und Sam Reinhard (Buffalo Sabres) von den Edmonton Oilers gedraftet. Damit ist er der am höchsten gedraftete deutsche Spieler aller Zeiten © Getty Images

General Manager Craig MacTavish bescheinigt dem damals 18 Jahre alten Nationalspieler eine große Perspektive beim fünfmaligen Stanley Cup-Sieger: "Wir glauben, dass er die Center-Position für eine lange Zeit ausfüllen kann" © Getty Images

Nach dem Draft entscheidet sich Draisaitl dafür, auch im Sommer in Edmonton zu bleiben, um an Geschwindigkeit und Muskelkraft zu arbeiten. Er wird belohnt mit einem Einsatz im ersten Saisonspiel. In seinem achten NHL-Spiel schießt er mit 19 Jahren sein erstes Tor in der besten Eishockey-Liga der Welt © Getty Images

Aber nach 37 Spielen in der Saison 2014/15 schicken ihn die Oilers zurück zu den Prince Albert Raiders. Diese traden ihn nach Kelowna. Dort wird Draisaitl als wertvollster Spieler der Playoffs ausgezeichnet. Im Memorial Cup 2015 scheitert er mit Kelowna erst im Finale, heimst aber die Topscorer-Trophäe ein © Getty Images

Vor seiner zweiten NHL-Saison absolviert Draisaitl alle Vorbereitungsspiele mit den Oilers, läuft dabei aber wegen Neuzugang Connor McDavid nicht als zentraler Stürmer, sondern als Flügel auf. Einen Tag vor Saisonstart wird der Deutsche aus dem Oilers-Kader gestrichen und ins Farmteam versetzt © Getty Images

Aber Ende Oktober holen ihn die Kanadier wieder zurück in die NHL. Diese Entscheidung zahlt sich gleich im ersten Spiel aus, als Draisaitl einen Doppelpack schnürt. In 72 Spielen in der Saison 2015/16 für die Oilers gelingen ihm 51 Scorerpunkte und er erfährt große Anerkennung für seine Leistungssteigerung © Getty Images

Nach seinem Durchbruch in der NHL steht Draisaitl nach einer kräftezehrenden Saison auch dem deutschen Team zur Verfügung. Bei der WM 2016 steuert der Oilers-Leistungsträger vier Scorerpunkte in acht Spielen bei und hat damit Anteil am Viertelfinal-Einzug der deutschen Mannschaft. Dort ist aber gegen Russland Endstation © Getty Images

Zurück in Edmonton absolviert der Stürmer eine Saison für die Geschichtsbücher. Mit 77 Scorerpunkten in der Saison 2016/17 bricht er den Rekord von Marco Sturm für die beste Spielzeit eines Deutschen in der NHL. In den Playoffs schießt er gegen die Anaheim Ducks seinen ersten Hattrick. Insgesamt gelingen ihm in 13 Playoff-Spielen 16 Scorerpunkte. Bis heute sein einziger Auftritt in den NHL-Playoffs © Getty Images

Durch den Einzug in die Playoffs kann Draisaitl bei der Heim-WM nur drei Partien für das deutsche Team bestreiten, steuert aber immerhin zwei Vorlagen bei. Im September 2016 ist der NHL-Star auch bei der Olympia-Qualifikation dabei und hat mit zwei Toren und drei Vorlagen großen Anteil am Ticket für Pyeongchang © Getty Images

Nach einem strapaziösen Sommer unterschreibt er vor der Spielzeit 2017/18 bei den Oilers einen neuen Kontrakt, der ihn zum bestbezahlten Deutschen in der NHL-Historie macht. Mit 8,5 Millionen Dollar jährlich zählt er nun auch zu den Topverdienern in der Liga © Getty Images

Auf dem Eis kann er mit 70 Scorerpunkten nicht ganz an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Auch die Playoffs finden ohne die Oilers statt und das, obwohl mit McDavid und Draisaitl ein absolutes Top-Duo in der Offensive agiert © Getty Images

Im Nationaltrikot absolviert Draisaitl alle Spiele des DHB-Teams bei der WM 2018 und zeigt mit neun Scorerpunkten statistisch die bis dato beste Leistung im deutschen Trikot. Doch auch er kann das Vorrunden-Aus nach dem sensationellen Olympia-Silber, das er wie alle NHL-Stars verpasst hatte, nicht verhindern © Getty Images

In der Saison 2018/19 hat der damals erst 23 Jahre alte Stürmer noch eine Schippe drauf gelegt. Der Lohn: Erstmals ist Draisaitl beim NHL-All-Star-Game dabei. Zunächst bleibt er außen vor, doch die Fans wählen den Kölner ins Team. Damit ist der Oilers-Star der vierte Deutsche, dem diese Ehre zuteil wird © Getty Images

Statistisch bricht er in dieser Saison sämtliche Rekorde: Als erster Deutscher erzielt er mehr als 30 Tore, seine Bestmarke von 77 Scorerpunkten hat er förmlich pulverisiert. Und er durchbricht sogar erstmals die magische 100er-Schallmauer © Getty Images

Mit Patrick Kane, McDavid und Nikita Kucherov stehen nur drei Namen vor ihm in der Scorer-Liste der NHL, bei der Anzahl der Tore muss er sich sogar nur hinter Superstar Alex Ovechkin anstellen © Getty Images

Im Spiel gegen die Dallas Stars trifft Draisaitl bei der 2:3-Niederlage zur zwischenzeitlichen Führung - es ist die magische 100. Am Ende hat der wohl beste deutsche US-Export nach Dirk Nowitzki 105 Scorerpunkte auf dem Konto © Imago

Erst gegen die Los Angeles Kings hatte Draisaitl eine Premiere gefeiert. Mit seinen Saisontoren 44 bis 46 schießt er erstmals einen Hattrick in der NHL, obendrein legt er noch einen Treffer für Teamkollege McDavid auf © Getty Images

Spätestens jetzt ist klar, Draisaitl ist ein absoluter Superstar in der NHL und kann aufgrund seines Alters auch noch in den kommenden Jahren die beste Eishockey-Liga der Welt aufmischen. Deutschlands bester Eishockey-Spieler aller Zeiten ist er wohl schon jetzt © Getty Images

Seit Mitte 2018 ist der deutsche Stürmerstar außerdem mit dem kanadischen Model und der Schauspielerin Celeste Desjardins liiert. Die 23-Jährige hatte bereits Rollen in einigen erfolgreichen Formaten wie "Zombie at 17" (2018) oder "Taken: Die Zeit ist dein Feind" (2017) © instagram.com/celestedesjardin

Desjardins stammt aus einer Kleinstadt in Nord-Ontario (Kanada) und spricht sowohl Englisch als auch Französisch - die beiden Amtssprachen des nordamerikanischen Staates © instagram.com/celestedesjardin

Auch bei Ausflügen mit Oilers-Teamkollege McDavid und dessen Freundin ist sie mit von der Partie. Bei der WM 2019 drückte sie ihrem Liebsten und dem DEB-Team die Daumen - nur gegen Kanada schlugen wohl zwei Herzen in ihrer Brust © instagram.com/celestedesjardin

Die Partie gegen den späteren Finalisten verliert Draisaitl mit dem DEB-Team in der Vorrunde krachend mit 1:8. Dennoch zeigt auch die WM, warum der Superstar der wichtigste Spieler im deutschen Team ist © Getty Images

Mit fünf Toren und drei Vorlagen führt Draisaitl Deutschland ins Viertelfinale, dort gibt es gegen Tschechien dann ein 1:5. Auf die öffentliche Kritik von Bundestrainer Toni Söderholm an seiner Defensiv-Performance antwortet Draisaitl mit Leistung, das deutsche Spiel läuft komplett über ihn © Getty Images

Zurück bei den Oilers gibt es keine Kritik an Draisaitl. Warum auch, schließlich verbessert der Stürmer seine Zahlen aus der vergangenen Saison noch einmal deutlich. Zum vollkommenen Glück fehlt ihm nun nur noch der Titel, als Fünfter der Western Conference sind die Oilers zumindest auf Playoff-Kurs © Getty Images

17 Spiele vor dem Ende der Hauptrunde hat Draisaitl bereits 102 Scorerpunkte gesammelt, seinen Rekord von 105 dürfte er also in Kürze verbessern. Lange Zeit kämpfte er mit Teamkollege McDavid um Platz eins in der Scorerliste, gemeinsam bilden die beiden das wohl beste Sturmduo der NHL © Getty Images

Superstar McDavid hat aufgrund einer Verletzung mittlerweile viel Boden auf Draisaitl verloren, der Sieg in der Scorerwertung dürfte ihm nicht mehr zu nehmen sein. Auch in der Kategorie Assists ist er ganz vorne, bei den Toren steht Draisaitl auf Platz vier. Der Deutsche lässt die Rekorde purzeln © Getty Images

Längst gilt er als Anwärter auf die Hart Memorial Trophy, die der wertvollste Spieler der Hauptrunde erhält. "Er ist solch ein Pferd auf dem Eis", sagt Goalie Mike Smith. Man müsse sich "daran erinnern, dass er mit seinen 24 Jahren noch immer ein Baby ist" © Getty Images