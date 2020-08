Tennis: Svetlana Kuznetsova sagt wegen Corona-Situation für US Open ab

Svetlana Kuznetsova nimmt nicht an den US Open teil © Imago

Die Absagen für die US Open nehmen kein Ende: Die Russin Svetlana Kuznetsova zog am Montag ihre Teilnahme an dem am 31. August startenden Grand-Slam-Turnier zurück. "Aufgrund der Situation durch das Coronavirus habe ich diese schwere Entscheidung getroffen", schrieb die Siegerin von 2004 auf ihrer Instagram-Seite.