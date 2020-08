BVB: Jadon Sancho bleibt - ein Mega-Coup der Dortmund-Bosse

Sancho wechselt also nicht auf die Insel zu Manchester United. Das war die eine gute, überraschende Nachricht aus Dortmunder Sicht. Die zweite Meldung, die durchaus erstaunte: Der BVB hat Sancho bis 2023 an sich gebunden – und zwar schon im vergangenen Jahr. Still und heimlich verlängerten die Westfalen den Kontrakt mit dem englischen Nationalspieler und passten auch gleich dessen Gehalt an.