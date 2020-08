Formel 1: Toto Wolff von Mercedes sieht Racing-Point-Urteil entspannt

"Wir gehen gerne vor Gericht"

"Ich glaube, wenn der Fall an das internationale Berufungsgericht geht, sind unsere Anwälte der festen Überzeugung, dass dies ein Fall ist, der sehr solide Säulen hat, und daher sind wir alle sehr zuversichtlich", erklärte der 48-Jährige bei der BBC : "Wenn jemand denkt, wir haben was falsch gemacht, sollen sie protestieren. Wir gehen gerne vor Gericht."

"Ich weiß nicht, was wir denken sollen, was Racing Point macht, aber ich glaube, die Teile in 2020 zu benutzen war etwas, was nicht reguliert war", beklagt Wolff fehlende Regulierung seitens der FIA.