Die Tour de France startet 2021 in Brest. Wie die Veranstalter am Montag bekannt gaben, wird es vier Etappen in der Bretagne geben. Weitere Strecken-Details sollen bei der Präsentation der Frankreich-Rundfahrt am 29. Oktober in Paris folgen.