Portugal und Spanien traten auch bei der WM 2018 gegeneinander an © Getty Images

Europameister Portugal vereinbart ein Testspiel gegen Rivale Spanien. Zunächst steht für die Furia Roja ein Länderspiel gegen Deutschland an.

Europameister Portugal und der Erzrivale Spanien bestreiten am 7. Oktober in Lissabon ein Länderspiel. Dies gab der spanische Verband am Montag bekannt.