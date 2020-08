FC Barcelona: Lionel Messi unterstützt Kampf gegen Coronavirus

Lionel Messi unterstützt den Kampf gegen das Coronavirus und spendet über seine Stiftung Beatmungsgeräte für Krankenhäuser in seiner Heimat.

Lionel Messi hat mit einer guten Tat den Kampf gegen das Coronavirus in seinem Heimatland Argentinien unterstützt. Der Superstar vom FC Barcelona spendete über seine Stiftung 50 Beatmungsgeräte für Krankenhäuser in seiner Heimatstadt Rosario sowie für Kliniken in weiteren Städten. Das berichten spanische Medien.