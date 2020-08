Anzeige

Klausel behindert deutsche NHL-Hoffnung Tim Stützle von Adler Mannheim Ärger für deutsche NHL-Hoffnung

Tim Stützle steht aktuell noch bei den Adlern Mannheim unter Vertrag © Imago

Wegen einer Vertragsklausel und des wegen Corona verschobenen NHL-Drafts kann Supertalent Tim Stützle in der kommenden Saison eventuell nicht in die NHL wechseln.

Der 18-Jährige steht noch zwei Jahre bei den Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter Vertrag - da der Draft in der NHL jedoch von Juni auf Oktober verlegt wurde, dürfte Stützle laut eines Schreibens der Alliance of European Hockey Clubs (E.H.C.) keinen Entry-Level-Vertrag beim NHL-Klub unterschreiben, der ihn im Draft auswählt.

Vetragsklausel macht Stützle Probleme

In jenem Schreiben geht es um relevante Paragraphen für europäische Klubs im neuen Rahmentarifvertrag der NHL, der am 11. Juli ratifiziert wurde. Dies berichtete das Fachmagazin Eishockey News am Montag.

Die Klausel besagt, dass ein europäischer Spieler, der einen in der Saison 2020/21 gültigen Vertrag bei seinem europäischen Klub hat und in diesem Oktober von einem NHL-Klub gedraftet wird, für die neue NHL-Spielzeit (nicht vor 1. Dezember) keinen NHL-Vertrag unterschreiben kann. Stand jetzt müsste Stützle also seinen Kontrakt in Mannheim auflösen, um den direkten Weg in die NHL nehmen zu können.