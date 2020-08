FC Bayern: Kingsley Coman und Jerome Boateng fit für Barca

Bayern München kann im Viertelfinale der Champions League am Freitag ( Champions League: FC Barcelona - FC Bayern am Fr. ab 21 Uhr im LIVETICKER ) in Lissabon gegen den FC Barcelona Jerome Boateng und Kingsley Coman einsetzen.

Die beiden Profis nahmen am Montag an der ersten Einheit des Rekordmeisters im Kurztrainingslager in Lagos an der Algarve teil.