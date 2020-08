Champions League: Nach dem Aus gegen Lyon bricht die Aktie von Juventus Turin ein

Nach dem unerwarteten Aus in der Champions League befand sich die Aktie des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin am Montag an der Mailänder Börse zwischenzeitlich im freien Fall.

Anschließend zog der Anteilsschein wieder etwas an, lag mit 0,85 Euro aber immer noch rund acht Prozent unter dem Freitag-Schlusskurs von 0,92 Euro. Juve war am vergangenen Freitag im Achtelfinale der Königsklasse überraschend an Olympique Lyon gescheitert, nach der 0:1-Niederlage in Frankreich reichte der 2:1-Heimsieg nicht.