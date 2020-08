Boxen: Comeback von Mike Tyson auf November verschoben - wegen Corona

Nächstes Austeil-Video! Hier boxt sich Tyson in Form

Wegen medizinischer Tests und Corona-Maßnahmen verschiebt sich die Rückkehr von Mike Tyson in den Ring. Der Ex-Weltmeister kämpft nun im November gegen Roy Jones Jr.

Wie RingTV.com in den USA berichtet hat die veranstaltende California State Athletic Commission (CSAC) den Schaukampf des 54-Jährigen gegen Legende Roy Jones Jr. (51) vom 12. September auf den 28. November verschoben.

Medizinische Tests bei Tyson und Jones notwendig

Der Kampf zwischen den ehemaligen Weltmeistern soll über acht Runden gehen und auf der Social-Media-Plattform Triller übertragen werden. Wie das US-Onlineportal tmz.com berichtet, treten vor und nach dem Kampf Topmusiker wie Pitpull, The Weeknd oder Lil Wayne auf.

Tyson on fire! "Iron-Mike" mit nächstem irrem Boxvideo

Tyson seit 2005 nicht mehr im Ring

Tyson bestritt seinen bislang letzten Kampf am 11. Juni 2005, nach einer krachenden K.o.-Niederlage gegen den Iren Kevin McBride erklärte er damals seinen Rücktritt. Mit zahlreichen Trainingsvideos hatte der US-Amerikaner in den vergangenen Wochen bereits Gerüchte um eine Rückkehr in den Ring befeuert, unter anderem war über einen Showkampf gegen seinen ewigen Rivalen Evander Holyfield spekuliert worden.