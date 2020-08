BVB: Jadon Sancho reist ins Trainingslager - United-Wechsel vom Tisch?

Am Montagmorgen reiste Sancho mit Borussia Dortmund ins Trainingslager nach Bad Ragaz in der Schweiz.

Keine Gehaltserhöhung

Sportdirektor Michael Zorc wird sich am Montagnachmittag, nach der Ankunft in Bad Ragaz, zum Stand bei Sancho äußern.

Sancho kommt mit Privatjet

Nach Angaben der Ruhr-Nachrichten war Sancho erst am Montag nach Mitternacht mit seinem Privatjet von einem Kurz-Trip aus London zurückgekommen. Sancho musste deshalb sogar in Paderborn landen, da die Landefrist am Flughafen in Dortmund-Holzwickede um 22 Uhr endet. Mit seinem Trip nach England, inklusive Party, hatte Sancho die Spekulationen um einen Wechsel zu ManUnited zusätzlich angefacht.