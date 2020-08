Holtkamp: Bundesliga-Klubs müssen zeigen, was ihnen die Fans wert sind

In der neuen Bundesliga-Saison sollen wieder Fans in die Stadien dürfen. SPORT1-Chefkolumnist Tobias Holtkamp sieht die Vereine bei den Anhängern in der Bringschuld.

die Diskussionen, die hinter den Kulissen im Moment geführt werden, werfen doch einige Rätsel auf. Monatelang betonten im Grunde alle in der Bundesliga, wie sehr die Fans in den Stadien fehlen. Ja, die Geisterspiele seien notwendig und auch alternativlos, aber lieber heute als morgen, also sobald möglich, müsse die Fußball-Atmosphäre in die Arenen zurückkehren.