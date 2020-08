NBA: Zion Williamson verpasst Playoffs - Clippers mit Blamage

Nets stellen NBA-Rekord auf

Zion Williamson und Pelicans verpassen Playoffs

Immerhin sind beide Teams auf Playoff-Kurs, im Gegensatz zu den New Orleans Pelicans. Das Team um Wunderkind Zion Williamson unterlag den San Antonio Spurs mit 113:122. Durch den Sieg der Portland Trail Blazers über die Philadelphia 76ers haben Zion und Co. keine Chance mehr auf die Playoffs.

Doch wieder einmal zeigten sich große Defensiv-Probleme bei den Pels, die allein im Schlussviertel 41 Punkte kassierten. Hinsichtlich der kommenden Saison braucht es Veränderungen in New Orleans, schließlich will die NBA ihren Star der Zukunft Zion Williamson sicherlich auch gerne einmal in den Playoffs zeigen.