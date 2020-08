Ralf Schumacher über Formel-1-Legende Michael: "War immer irrsinnig stolz"

"Ich war immer irrsinnig stolz auf meinen Bruder und bin es heute noch, auf all das, was er erreicht hat", sagte Schumacher im AvD Motorsport Magazin auf SPORT1: "In unserer Familie gibt es keinen Neid, ganz im Gegenteil. Wir hatten wirklich ganz, ganz viel Glück, dass wir das Leben leben durften, was wir heute noch davon haben, und was wir erreicht haben."