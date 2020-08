Formel 1 in Silverstone: Max Verstappen überrascht Red Bull mit Sieg

Dass sich Max Verstappen beim Jubiläums-Grand-Prix in Silverstone etwas vorgenommen hatte, zeigte sich bereits in den ersten Runden.

"Das ist die einzige Chance, so nah an Mercedes dran zu sein. Ich werde nicht einfach wie eine Oma dahinter sitzen", funkte er in Richtung Ingenieure.

Verstappen überzeugt mit forscher Art

Überholmanöver gegen Bottas

Horner lobt Verstappens "Oma"

Dass der Sieg am Ende aber nicht nur der überragenden Pace, sondern auch Verstappen zu verdanken war, vergaß Horner nicht. "Seine Oma muss verflixt schnell gewesen sein", scherzte er in Richtung des 22-jährigen.

Nächstes Rennen in Barcelona

"Wir müssen in der Qualifikation schneller werden. Wenn mit härteren Mischungen gefahren wird, kann Mercedes den Reifen mehr zumuten und ist schneller. Den Rückstand auf Mercedes aufzuholen, ist schwierig. Heute will ich daran nicht denken, sondern mich einfach über den Sieg freuen. Und was in Barcelona passieren wird, darum kümmere ich mich dann in Spanien."