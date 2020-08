Union Berlin: Urs Fischer setzt sich für Max Kruse ein

Neue Rüstung für die Eisernen: In diesem Trikot geht Kruse auf Torejagd

Mit seiner Art polarisierte der Stürmer in den vergangenen Jahren, sportlich lieferte Kruse aber fast immer ab. Union-Coach Urs Fischer hat deswegen keinerlei Bedenken.

"Für mich ist entscheidend, was er für die Mannschaft macht. Es ist ein Spieler, der vorneweg geht und Verantwortung übernimmt", sagte Fischer am Sonntag laut Berliner Kurier .

Kruse, der am Sonntag beim Test der Eisernen in Cottbus fehlte, wolle wie er Spiele gewinnen, "am Schluss geht es um Fußball".