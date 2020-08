Reiten: Trabrennfahrer Roland Hülskath stürzt - Herzinfarkt offenbar Grund

Roland Hülskath erlitt beim Rennen in Mönchengladbach offenbar einen Herzstillstand © imago

Roland Hülskath stürzt beim Renntag in Mönchengladbach. Der Europameister von 2008 erleidet offenbar einen Herzinfarkt und wurde bereits operiert.

Nach Informationen des Portals Hoofworld erlitt der 45 Jahre alte Europameister von 2008 einen Herzinfarkt. Er sei aber inzwischen wieder ansprechbar und wurde in die Klinik gebracht. Ihm soll es den Umständen entsprechend gut gehen. Der Traber-Dachverband HVT berichtete am Montag, dass Hülskath bereits operiert worden sei, in der Meldung schreibt der HVT von einer "vorsichtigen Entwarnung".