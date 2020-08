Leichtathletik-DM: Mihambo holt Titel, Vetter mit starker Leistung

Auch Gesa Krause holte Bronze bei der WM über 3000 Meter Hindernis. Für die Gala in Baden-Baden hat sich die Leichtathletin in Schale geworfen © Getty Images

Es ist wieder Zeit für die Gala "Sportler des Jahres". Traditionell am Jahresende treffen sich die besten Sportler und Sportlerinnen in Baden-Baden. SPORT1 zeigt die besten Bilder vom Roten Teppich © Getty Images

Mihambo, Deutschlands Sportlerin des Jahres, war der Topstar dieser besonderen Titelkämpfe, bei denen kein Athlet so richtig zünden konnte. Am Sonntag genügte neben Mihambo, die nur 16 statt der sonst üblichen 20 Schritte Anlauf nahm und damit nicht genügend Geschwindigkeit für die ganz großen Weiten aufbauen konnte, einzig Speerwerfer Johannes Vetter international höheren Ansprüchen. Der Ex-Weltmeister aus Offenburg warf immerhin 87,36 m weit.

Lita Baehre steigert Bestleistung

So etwas wie Atmosphäre kam aber natürlich nicht auf an der Hamburger Straße. Das ständige Einspielen von Musik-Fetzen über die Lautsprecher wirkte wie ein etwas verzweifelter Versuch, ein bisschen Stimmung zu erzeugen. "Ohne Zuschauer fehlt natürlich der letzte Kick", sagte der ehemalige Dreisprung-Europameister Max Heß.

Storl mit mäßiger Leistung

Und dann schwächelten auch noch einige Hochkaräter, die sonst für starke Vorstellungen sorgen. Ex-Weltmeister David Storl stieß seine Kugel nur mäßige 20,17 m weit. Hindernis-Star Gesa Felicitas Krause musste ihr Rennen nach 2000 von 3000 m völlig entkräftet aufgeben - und verstand die Welt nicht mehr. "Es fällt mir gerade schwer, das, was passiert ist, in Worte zu fassen", sagte die WM-Dritte geknickt.

Mihambo, die zukünftig bei der Leichtathletik-Legende Carl Lewis in den USA trainieren will, absolviert in diesem Jahr nur wenige Wettkämpfe. Wahrscheinlich wird sie nur noch beim ISTAF in Berlin (13. September) im Weitsprung antreten, der Fokus der Europameisterin liegt ganz auf Olympia im nächsten Jahr.