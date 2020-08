Europa League: Bayer Leverkusen - Inter Mailand LIVE im TV, Stream, Ticker

Nach dem entspannten Viertelfinaleinzug gegen die Glasgow Rangers vergangene Woche geht es für Bayer Leverkusen in der Europa League nun richtig los. Am Montagabend wartet in Düsseldorf der Titelfavorit Inter Mailand. ( Europa League Viertelfinale: Inter Mailand - Bayer Leverkusen, ab 21 Uhr im LIVETICKER )

Vor allem Top-Stürmer Romelu Lukaku zeigt sich in den vergangenen Spielen in herausragender Form und auch in der Europa League weist der Belgier beeindruckende Statistiken auf. In den vergangenen acht Europa-League-Spielen konnte er elf Tore erzielen.