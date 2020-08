RB Leipzig: Kevin Kampl träumt von Champions-League-Finale

"Letztes Jahr haben wir alle das Champions-League-Finale vor dem Fernsehen geschaut. Jetzt haben wir die Möglichkeit, selber dorthin zu kommen", sagte Kampl am Sonntag: "So eine Chance kriegst du vielleicht nie wieder."

Leipzig trifft im Viertelfinale am Donnerstag auf Atletico Madrid. Der Sieger steht in der Runde der letzten Vier. "Ich glaube nicht, dass es einen großen Favoriten gibt", sagte Kampl: "Wir haben die Qualität dafür, die Mannschaft von Atletico zu schlagen. Ins Halbfinale einzuziehen, wäre für die Stadt Leipzig und den Verein etwas Historisches."

RB war am Samstag nach Lissabon gereist. Das Team hat ein nobles Hotel in Estoril bezogen, am Sonntag trainierte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann erstmals im Stadion des Zweitligisten Praia Estoril.

"Wir sind in einer sehr schönen Umgebung, sind nah am Meer. Wir haben einen Pool im Hotel und keine weite Anreise zum Trainingsplatz", sagte Mittelfeldspieler Kevin Kampl am Sonntag: "Die Rahmenbedingungen sind sehr gut. Wir können uns in Ruhe auf das Spiel vorbereiten."