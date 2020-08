MotoGP: Stefan Bradl wird in Brünn als Marquez-Ersatz Letzter

Stefan Bradl wird beim Comeback in der MotoGP Letzter © Imago

Stefan Bradl ist bei seinem Comeback in der MotoGP Letzter geworden.

Erster sieg für KTM in der MotoGP

Seinen ersten Sieg in der MotoGP holte Neuling Brad Binder (Südafrika/KTM) vor Franco Morbidelli (Italien/Yamaha) und Johann Zarco (Frankreich/Ducati). Binder ist der erste Südafrikaner der in der MotoGp ein Rennen gewinnen konnte. Zudem ist es der erste Sieg für Konstrukteur KTM in der Königsklasse.