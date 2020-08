Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup: Tim Reiter siegt erneut am Nürburgring

Tim Reiter (vorn) war am Nürburgring nicht zu schlagen © SPORT1

Tim Reiter feiert wie am Vortag einen Start-Ziel-Sieg im Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup und schließt ein perfektes Wochenende am Nürburgring erfolgreich ab.

Der 21-Jährige siegte wie am Vortag von der Pole Position aus ohne Probleme und feierte damit seinen persönlichen Doppelsieg am Nürburgring.

Durch die je 20 Punkte für den Sieg und zweimal einen Punkt für die Pole sammelte Reiter am Wochenende die perfekte Ausbeute von 42 Punkten und führt damit die Gesamtwertung souverän an.

Verfolger Patrick Schneider hatte am Ende nach 14 Runden 5,2 Sekunden Rückstand auf Reiter. Weiter geht die Serie in drei Wochen im tschechischen Most.