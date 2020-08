BVB: Thomas Meunier wollte unbedingt Champions League für PSG spielen

Meunier verrät: Hatte schon vor dem CL-Duell in Dortmund unterschrieben

Thomas Meunier legt im Streit mit PSG nach. Er habe in Dortmund fast auf Knien um die Spielerlaubnis für die Champions League gebeten. PSG sei "feige und undankbar".

Nachdem er bereits in der vergangenen Woche klargemacht hatte, dass er die Champions League mit PSG gerne zu Ende gespielt hätte und damit der Darstellung von Paris' Sportdirektor Leonardo widersprach, legte der Belgier nun noch einmal nach.

Meunier: "In Dortmund auf Knien"

Beim TV-Sender RTBF in seiner Heimat sagte Meunier, er sei "in Dortmund zusammen mit meinem Berater fast auf die Knie gegangen, um die Zustimmung zu bekommen".

Meunier habe Leonardo klar gesagt, dass er spielen wolle, "und was lese ich in den Medien? Dass Meunier nicht verlängern will, dass mich das nicht interessiert".