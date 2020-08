FC Schalke 04: Weston McKennie von Niko Kovac und AS Monaco umworben

Weston McKennie trainiert derzeit mit dem FC Schalke in Herzlake © Imago

AS Monaco ist konkret an der Verpflichtung des Schalker Mittelfeldmotors interessiert. Die Gelsenkirchener hoffen auf eine satte Transfereinnahme.

SPORT1 kann entsprechende Meldungen der L'Équipe aus Frankreich bestätigen, wonach AS Monaco mit dem neuen Trainer Niko Kovac großes Interesse am 21 Jahre alten Mittelfeldspieler hat.

McKennie, so ist aus seinem Umfeld zu hören, könnte sich einen Wechsel in die Ligue 1 durchaus vorstellen, wenngleich Frankreich nicht sein Wunschziel wäre. Der US-Nationalspieler (19 A-Einsätze) träumt weiterhin von einem Wechsel in die englische Premier League.