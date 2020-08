Andrea Pirlo riskiert bei Juventus Turin als Trainer viel

Der Pirlo-Kosmos: So viel Stil hat der neue Juve-Coach

Früher als geplant wird Andrea Pirlo Trainer von Juventus Turin. Die Herausforderung, in Guardiolas und Zidanes Fußstapfen zu treten, verkompliziert sich.

Die Erwartungshaltung an den neuen Coach ist nicht gerade niedrig. Und Juventus Turin tut nichts, um sie zu dämpfen.

Andrea Pirlo, Idol eines Klubs, einer Fußballnation und alternden Hipstern aus aller Welt startet früher als geplant in seine zweite Karriere an der Seitenlinie eines großen Klubs.

Der "Maestro" mit dem unverwechselbar eleganten Style soll Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala und Co. zu weiteren Titeln dirigieren - und zu größerem Erfolg in der Champions League als Vorgänger Maurizio Sarri, der über das Achtelfinal-Aus gegen Olympique Lyon gestolpert ist.

Andrea Pirlo will es wie Guardiola und Zidane machen

Dass nicht selbstverständlich ist, dass aus jedem Star-Spieler ein Star-Trainer wird, weiß Pirlo allerdings auch. Thierry Henrys krachendes Scheitern beim AS Monaco war zuletzt ein mahnendes Beispiel.

Ob es für Pirlo drei Jahre nach dem Ende seiner aktiven Karriere beim New York City FC in die eine oder andere Richtung geht, lässt sich nur abschätzen. Es gibt aber durchaus Faktoren, die die Zuversicht der Turiner stützen.

Als Spieler Genie, Stratege und Autorität

Der Mann, über den Zbigniew Boniek einst den schönen Satz sagte, dass der Ball bei ihm so sicher sei wie in einem Tresor, hatte neben seiner technischen Brillanz zwei entscheidende Stärken auf dem Platz: sein außergewöhnliches strategisches Verständnis für das Geschehen auf dem Platz und seine natürliche Aura der Autorität. Qualitäten, die seine Schwächen wie den Mangel an Tempo wettmachten und die nun beste Startvoraussetzungen für den neuen Job sind.

Bleibt die Frage, ob Pirlo sich ausruht auf dem, was er sich mitbringt, oder den nötigen Willen hat, sich den Rest zu erarbeiten. Vom oberflächlichen Eindruck sollte man sich dabei nicht unbedingt täuschen lassen.

"Ein Schwan, der wild paddelt"

So sehr es manchmal danach aussieht, dass Weltmann Pirlo ein Glückskind ist, dem sein schönes Fußballerleben, seine schönen Freistöße und Panenka-Elfer, sein schönes Weingut und sein schöner Bart einfach so zugeflogen sind: Es steckt dann doch etwas mehr dahinter.

Das britische Fußballmagazin Four Four Two wählte in einem kürzlich veröffentlichten Pirlo-Porträt den treffenden Vergleich mit "einem Schwan, der anmutig über das Wasser gleitet, während unterhalb der Oberfläche seine Füße wild paddeln".

