FC Bayern: Machte Javi Martínez Abschiedsfotos in der Allianz Arena?

Lucas Hernández (u.) knipst Bilder von Jivi Martínez in der leeren Münchner Arena © Florian Plettenberg

Nach dem letzten Champions-League-Heimspiel der Saison kehrt Javi Martínez noch einmal in die leere Allianz Arena zurück. Ein Fingerzeig für seine Zukunft?

Es ist 23.25 Uhr, als der 31-jährige Baske am Samstagabend frisch geduscht und zur Heimfahrt bereit mit Lucas Hernández auf den Platz der Allianz Arena zurückkehrt.

Allerdings gehen die beiden nicht direkt in Richtung des Mannschaftsbusses, sondern halten kurz an, denn Martínez hat einen ganz besonderen Wunsch: Fotos der Stille im Schmuckkästchen seines FC Bayern.

Hernández zögert nicht lange, Martínez bringt sich in Pose und schaut gedankenversunken in Richtung der leeren Tribünen. So, als wolle er sich letzte Schnappschüsse aus seinem sportlichen Wohnzimmer sichern.