Julian Nagelsmann erklärt Absage an Real Madrid

Nagelsmann erklärt: So will Leipzig Atletico knacken

Julian Nagelsmann hat in einem Interview mit der spanischen Zeitung Marca erklärt, wie es 2018 zu seiner Absage an Real Madrid gekommen ist.

Der spanische Rekordmeister entschied sich im Sommer 2018 dann für Julen Lopetegui, der daraufhin noch vor der WM in Russland seinen Job als spanischer Nationaltrainer aufgeben musste und in der Folge auch in Madrid nicht glücklich wurde.

Nagelsmann: "Bereit, meinen Vertrag zu erfüllen"

"Der Markt funktioniert nach Angebot und Nachfrage. Im Moment habe ich einen Vertrag in Leipzig", erklärte Nagelsmann. "Allerdings weiß man nicht, wie sich Trainer oder Klub entwickeln. Man denkt an sich selbst, muss aber auch schauen, was der Verein will. Es kann sein, dass der Klub mir irgendwann sagt: ' Such dir was Neues' oder 'wir haben einen neuen Trainer.'"