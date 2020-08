Anzeige

MLS nimmt den Spielbetrieb der regulären Saison wieder auf MLS setzt Saison ab Mittwoch fort

Nani spielt seit 2019 für Orlando City © imago

SID

Die MLS nimmt am kommenden Mittwoch ihre reguläre Saison trotz der Coronazahlen in den USA wieder auf. Die Teams spielen in ihren jeweiligen Stadien.

Die MLS setzt bereits ab kommenden Mittwoch ihre reguläre Saison fort.

Das teilte die Liga am Samstag mit. Damit erfolgt die Wiederaufnahme nur einen Tag nach dem Finale des Restart-Turniers, das derzeit in Orlando/Florida ausgetragen wird. Dort treffen im Endspiel am Dienstag (Ortszeit) die Portland Timbers und "Gastgeber" Orlando City mit dem ehemaligen ManUnited-Star Nani aufeinander. Der Sieger erhält einen Startplatz in der CONCACAF Champions League.

Anzeige