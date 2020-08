NHL-Playoffs: Philipp Grubauer trifft mit Colorado Avalanche auf Arizona Coyotes

Philipp Grubauer kassiert mit den Colorado Avalanche trotz guter Paraden eine Overtime-Pleite gegen Las Vegas. In den Playoffs geht es für den Deutschen gegen Arizona.

Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit Colorado Avalanche zum Abschluss der Setzlistenspiele in der NHL die erste Niederlage kassiert.

Nach zwei Siegen zum Auftakt verloren Grubauer und Co. 3:4 nach Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights und gehen somit als zweitbestes Team der Western Conference in die Play-offs um den Stanley Cup. Dort geht es für die Avalanche in der ersten Runde gegen die Arizona Coyotes.