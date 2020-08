Formel 1: Anniversary Grand Prix in Silverstone LIVE im TV, Stream, Ticker

Nico Hülkenberg startet in Silverstone von Platz drei © Getty Images

Nico Hülkenberg will nach starkem Qualifying auch beim Rennen in Silverstone überraschen. Sebastian Vettel muss einmal mehr von hinten angreifen.

Gibt es den ersten deutschen Podestplatz der Formel-1-Saison? ( Formel 1: 70th Anniversary Grand Prix in Silverstone, ab 15.10 Uhr im SPORT1 -Liveticker )

Nach dem Qualifying zum zweiten Rennen in Silverstone stehen die Chancen auf einen Deutschen auf dem Treppchen gar nicht so schlecht. Sebastian Vettel dürfte es aller Voraussicht nach allerdings nicht sein. Der Ferrari-Pilot erlebte ein Qualifying zum Vergessen und geht dank der Rückversetzung von Esteban Ocon von Platz elf ins Rennen.

Hülkenberg hat "gewaltiges Lächeln im Gesicht"

"Ich bin etwas überrascht, hier zu stehen. Ich habe ein gewaltiges Lächeln im Gesicht", sagte Hülkenberg, der vor Wochenfrist wegen eines Schadens am Getriebe um sein Comeback-Rennen gebracht wurde: "Es wird ein bisschen schmerzen, dass ich keine Rennerfahrungen mit dem Auto habe."

Vettel haderte nach dem Qualifying erneut mit seinem langsamen Ferrari. "Das war alles, was ich hatte. Das war alles, was drin war im Auto", funkte Vettel an seine Box. Sein Teamkollege Charles Leclerc landete immerhin auf Rang acht.