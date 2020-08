Champions League: Bayerns Müller zieht mit Lahm als Rekordspieler gleich

Thomas Müller stellt in der Champions League einen deutschen Rekord ein © Getty Images

Rio-Weltmeister Thomas Müller hat in der Champions League nach Spielen mit dem bisherigen deutschen Rekordhalter Philipp Lahm gleichgezogen.

Der 30-Jährige absolvierte am Samstagabend im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea seine 112. Partie für den deutschen Rekordmeister in der Königsklasse. Lahm (36) hatte siebenmal für den VfB Stuttgart und 105-mal für die Bayern in der Champions League gespielt.