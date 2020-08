Xavi Simons: PSG-Debüt unter Thomas Tuchel - Juwel kam vom FC Barcelona

PSG-Juwel Xavi Simons: "Träume werden wahr"

Simons' Vater war Jugendtrainer bei Ajax Amsterdam

Als Sechsjähriger wurde der in Amsterdam geborene Simons in Barcas Jugendakademie La Masia aufgenommen. In der Saison 2016/17 war er Kapitän des Jugendteams, das alle 25 Saisonspiele gewann - mit einem Torverhältnis von 164:14 (!).

PSG lockt Simons offenbar mit Millionen-Gehalt

Und Simons erinnert mit seiner Spielanlage und seinen technischen Fähigkeiten tatsächlich an den berühmten Mittelfeldstrategen. Doch statt in dessen Fußstapfen zu treten, kehrte der niederländische Juniorennationalspieler im vergangenen Sommer überraschend Barcelona den Rücken, um ablösefrei zu PSG zu wechseln.

Der Transfer sorgte für Aufsehen, auch weil Simons mit Mino Raiola einen berühmt-berüchtigten Berater an seiner Seite hat. Laut Mundo Deportivo bot Barca Simons einen neuen Vertrag mit einem Jahresgehalt von 200.000 Euro plus diverser Bonuszahlungen an - ohne Erfolg. In Paris soll der Teenager eine Million Euro pro Jahr verdienen.