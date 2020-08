Schummel-Vorwurf in DTM: Ermittlungen gegen Rast - Audi äußert sich

Rene Rast soll beim DTM-Rennen in Spa geschummelt haben © imago

DTM-Champion Rene Rast droht womöglich die Aberkennung seines Sieges beim zweiten Saisonlauf der Tourenwagenserie in Spa.

Wie der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) mitteilte, wird es am kommenden Freitag bei der zweiten Station am Lausitzring zu einer Verhandlung kommen. Dem Audi-Piloten aus Minden sei bei der Analyse der Fahrzeugdaten nachgewiesen worden, sich einen unerlaubten Vorteil verschafft zu haben. SPORT1 hatte bereits am Freitag über den Schummelvorwurf und die Ermittlungen des DMSB berichtet.