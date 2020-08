Formel 2: Schumacher in Silverstone Siebter - Ilott gewinnt

Mick Schumacher wird beim Hauptrennen der Formel 2 in Silverstone Siebter. Für das Sprintrennen am Sonntag sind das gute Nachrichten.

Schumacher junior kann sich jedoch Hoffnungen auf eine gute Platzierung im Sprintrennen am Sonntag machen, da in diesem die Top acht in umgekehrter Reihenfolge starten. Dies bedeutet Startplatz zwei für den Prema-Fahrer, von der Pole Position startet sein Teamkollege Robert Schwarzman (Russland). Am vergangenen Wochenende hatte Schumacher ebenfalls in Silverstone die Plätze neun und 14 belegt.