Leichtathletik-DM: Gesa Krause über 3000 Meter Hindernis ausgeschieden

Europameisterin Gesa Felicitas Krause (Trier) hat ihr Abo auf den deutschen Meistertitel über 3000 m Hindernis im Glutofen von Braunschweig völlig überraschend verloren. Die WM-Dritte musste bei den ersten Geistermeisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig nach rund 6:30 Minuten aufgeben. "Das ist für mich gerade schwer in Worte zu fassen", sagte Krause und sprach von einer "großen Enttäuschung". ( Der Zeitplan der Leichtathletik-DM )

Keine Verletzung bei Krause

Bis zur Hälfte des Rennens lag die Europameisterin von 2016 und 2018 ganz vorne in der Spitzengruppe, dann fiel sie mehr und mehr zurück, bevor sie das Rennen schließlich vorzeitig beenden musste. Unmittelbar danach griff sich Krause mit Tränen in den Augen an das linke Bein. Den Meistertitel sichert sich Elena Burkard in 9:50,31 Minuten.