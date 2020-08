Ronaldos Schwester kritisiert seine Teamkameraden von Juventus Turin

Nach dem Champions-League-Aus von Juventus Turin meldet sich Ronaldos Schwester. Sie lobt CR7 in den Himmel und pestet gegen dessen Teamkollegen.

Ronaldo hatte beim 2:1-Sieg von Juve gegen Olympique Lyon beide Treffer für die Gastgeber erzielt. Weil die Franzosen das Hinspiel 1:0 gewonnen hatten, schieden Ronaldo und Co. bereits im Achtelfinale aus.

Ronaldo: Zeit zum Nachdenken gekommen

Die Portugiesin hatte in der Vergangenheit bereits öfter ihren Bruder in den Himmel gelobt, und dafür andere Spieler kritisiert. Als Ronaldo im vergangenen Jahr den Ballon d'Or verpasste und Virgil van Dijk die Trophäe gewann, zog sie richtig vom Leder.

"Nun, lieber Virgil, wo du bist, war Cristiano schon 1000 Mal. Du siehst, mein lieber Virgil, dass Cristiano Ronaldo dreimal Champion war in dem Land, in dem du seit Jahren spielst und noch immer keine Hand an der Trophäe hattest."