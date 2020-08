Champions League: Einzelkritik zu FC Bayern - FC Chelsea - Lewandowski überragend

So läuft das CL-Finalturnier in Lissabon

Beim klaren Sieg der Bayern gegen Chelsea überstrahlt Robert Lewandowski seine Teamkameraden. In seinem Schatten trumpft aber auch Ivan Perisic auf.

ALPHONSO DAVIES: Der Kanadier wirkte von Beginn an hellwach und schaltete sich immer wieder in die Offensive mit ein. Brachte eine präzise Flanke auf den Fuß von Müller (61.), der aus kurzer Distanz verzog. SPORT1 -Note: 2

JÉROME BOATENG (bis 64.): Neben Alaba ließ er hinten kaum was anbrennen, verletzte sich dann aber, als er per Kopf auf Neuer zurückspielte (57.). Boateng fiel zu Boden und fasste sich mit schmerzverzerrtem Gesicht ans rechte Knie. Boateng kehrte zwar aufs Spielfeld zurück, ging dann aber für Süle runter. SPORT1 -Note 2,5

THIAGO (bis 70.): An der Seite von Goretzka stopfte der Spanier immer wieder Löcher im Bayern-Zentrum. Stark seine Ballgewinn-Grätsche in der 50. Minute im eigenen Strafraum. Bekam für diese Aktion viel Lob seiner Mitspieler. Hatte in der 67. Minute noch eine gute Kopfball-Chance nach einer Kimmich-Ecke. Auch ihn nahm Flick vom Feld, weil gelb vorbelastet war. SPORT1-Note: 2,5