Champions League: FC Bayern nach 4:1-Sieg gegen FC Chelsea im Viertelfinale

Robert Lewandowski war an allen sieben Toren gegen Chelsea beteiligt © Getty Images

Der FC Bayern hat mühelos das Viertelfinale der Champions League erreicht. Im Achtelfinal-Rückspiel bezwang die Mannschaft von Trainer Hansi Flick den FC Chelsea mit 4:1 (2:1). Das Hinspiel hatten die Münchner vor der Corona-Pause an der Stamford Bridge mit 3:0 gewonnen.

Am Freitag geht es in einem K.o.-Duell gegen den FC Barcelona beim Final 8 in Lissabon um den Einzug ins Halbfinale. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)