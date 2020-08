Riqui Puig: Die neue Hoffnung des FC Barcelona

Und obwohl in den vergangenen Jahren nur noch wenige Spieler den Weg in die erste Mannschaft des FC Barcelona geschafft haben, steht nach Ansu Fati (17) das nächste Top-Talent vor der großen Karriere. Es ist einer, der Barca von Kindesbeinen an lebt.

Riqui Puig heißt das Ausnahmetalent - seit gestern 21 Jahre alt, 1,69 Meter groß, in Matadepera in der Provinz Barcelona geboren und seit 2013 bei den Katalanen.

Im zentralen Mittelfeld überzeugt der quirlige Youngster mit starken Dribblings und einer guten Übersicht - und lässt die Beobachter in Erinnerung an Altmeister Iniesta schwelgen.

Italien-Legende Gennaro Gattuso, der als Trainer des SSC Neapel am Samstag in der Champions League an Barca scheiterte, bezeichnete Puigs Spielweise bereits 2018 am Rande eines Freundschaftsspiels als "Spektakel".