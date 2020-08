Testspiel: VfB Stuttgart fertigt Sandhausen problemlos ab

Gegen den Ligakonkurrenten der vergangenen Saison gewann das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo im Robert-Schlienz-Stadion in Stuttgart mit 6:1 (2:1).

Gonzalez trift für VfB

Die Stuttgarter sind am Montag in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet. Am ersten Spieltag (18. bis 21. September) empfangen sie den SC Freiburg.