Formel 1: Nico Hülkenberg überzeugt im 3. Freien Training von Silverstone - Vettel fährt hinterher

Nico Hülkenberg darf in Silverstone erneut ran © Imago

Nico Hülkenberg legt im dritten freien Training in Silverstone als Vierter eine starke Leistung hin. Mercedes dominiert, Sebastian Vettel fährt weiter hinterher.

Im dritten freien Training zum Jubiläums-Grand-Prix in Silverstone kam der Heppenheimer in seinem Ferrari mit neuem Motor nicht über Rang 13 hinaus, auf die Bestzeit von Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes von 1:26,621 Minuten fehlten dem viermaligen Champion 1,190 Sekunden. Racing-Point-Teilzeitkraft Nico Hülkenberg hingegen glänzte bei der Qualifying-Generalprobe als Vierter (+0,635). (Formel 1: Das Qualifying in Silverstone ab 15 Uhr im SPORT1-Liveticker)