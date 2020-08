Radsport: Jumbo-Visma suspendiert Horor-Sturz-Verursacher Dylan Groenewegen

In dem Statement fordert die Vereinigung außerdem "schwere Strafen für diejenigen, die Unfälle verursachen".

Fahrer fordern mehr Sicherheit

Team suspendiert Groenewegen

Am Mittwoch war der Niederländer Fabio Jakobsen im Zielsprint der Polen-Rundfahrt bei über 80 km/h von seinem Landsmann Dylan Groenewegen in die Absperrung gedrängt worden und zu Fall gekommen und in die Barrieren gekracht. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert und lag zwischenzeitlich im künstlichen Koma.