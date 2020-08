Formel 3: David Beckmann wird in Silverstone 5. - David Schumacher weit zurück

David Beckmann war in Ungarn nicht zu schlagen © Getty Images

David Beckmann liefert in Silverstone ein gutes Rennen in der Formel 3, verpasst aber ddas Podest. David Schumacher und Sophia Flörsch fahren hinterher.

Talent David Beckmann hat in der Formel 3 seinen nächsten Podestplatz verpasst. Der zuvor in drei Rennen zweimal siegreiche Trident-Pilot belegte am Samstag im Hauptrennen der fünften Saisonstation im britischen Silverstone den fünften Platz.