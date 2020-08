Anzeige

Phil Foden bei Manchester City: Pep Guardiola zündet nächste Stufe Meilenstein für Peps Mega-Talent

Gegenangriff auf Liverpool: Diese Deals sollen Pep den Titel holen

M. Hoffmann

Er bekommt das Vertrauen, das Leroy Sané nicht hatte: Pep Guardiola vollzieht gegen Real Madrid den nächsten Schritt mit Englands Verheißung Phil Foden.

Die Botschaften, die Pep Guardiola versendet, sind nicht immer ganz leicht zu entschlüsseln.

Öffentliches Lob, das er verteilt, ist bekanntermaßen mit Vorsicht zu genießen, so exzessiv wie er es einsetzt, auch für Spieler, die in seinen Planungen tatsächlich nur am Rande eine Rolle spielen.

Anzeige

Ein eindeutigere Sprache sprechen seine Taten, seine Aufstellungsentscheidungen bei wichtigen Spielen. Als Leroy Sané im vergangenen Jahr in beiden Champions-League-Viertelfinals gegen Tottenham auf der Bank saß, war das eine Misstrauensbekundung, aus der Sané mit seinem Wechsel zum FC Bayern München die Konsequenzen zog.

Umgekehrt hat Guardiola am Freitagabend nun ein ebenso eindeutiges Signal an einen jungen Spieler verschickt - eines, auf das viele sehnsüchtig gewartet hatten. Der 20 Jahre alte Phil Foden, die vielleicht größte Zukunftshoffnung des englischen Fußballs, ist in der Gegenwart angekommen.

Phil Foden bestreitet wichtigsten Startelf-Einsatz

Beim 2:1-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid stand Foden als Mittelstürmer in der Startelf, zum ersten Mal in einem wichtigen K.o.-Spiel (dem gegen Basel vor zwei Jahren, in dem Foden spielte, war ein 4:0 im Hinspiel vorausgegangen).

Mit einem Tor oder einer Vorlage konnte sich der in der 67. Minute gegen Bernardo Silva ausgetauschte Foden zwar nicht verewigen, dennoch ist sein Einsatz eine Ansage, die nachhallt.

Seit dem Pflichtspieldebüt des damals 17-Jährigen ist das Projekt Foden eines der am meisten beachteten im englischen Fußball - aufgrund der großen Zukunft, die ihm prophezeit wird. Aber auch wegen seiner Vergangenheit.

Pep Guardiola: "Er ist Manchester City"

Foden, geboren am 28. Mai 2000 im nahe Manchester gelegenen Stockport, spielt seit seinem achten Lebensjahr bei City, dem Klub, als dessen Fan er aufgewachsen ist.

Das 1,71 Meter große Eigengewächs, das in der Offensive vielseitig einsetzbar ist, entwickelte sich zu einem der heißesten Talente des Landes, durchlief seit der U16 sämtliche Jugendnationalteams Englands, wurde von Guardiola schon kurz nach dessen Engagement 2016 an die erste Mannschaft herangeführt und seitdem behutsam gehegt und gepflegt.

Anzeige

Weltmann Guardiola weiß, dass Fodens Wert als Kind der Stadt und kommende Identifikationsfigur weit über das rein Sportliche hinausgeht.

In dem Buch "Pep's City: The Making of a Superteam" formulierte Guardiola ein regelrechtes Foden-Manifest. "Er ist der einzige Spieler, der unter gar keinen Umständen verkauft werden darf", wird er darin zitiert: "Nicht einmal für 500 Millionen Euro. Phil geht nirgendwohin. Er ist Manchester City."

Gabriel Martinelli sorgt beim FC Arsenal weiter für Furore. Mit 18 Jahren und 174 Tagen ist er laut Opta der jüngste Gunner, der beim Startelfdebüt direkt ein Tor erzielt © Getty Images Der Brasilianer kam vor der Saison für schlanke sechs Millionen Euro von Ituano. Nach seinem League-Cup-Treffer gegen den FC Liverpool bezeichnete Jürgen Klopp ihn als Jahrhunderttalent. Er ist ein prominenter Vertreter der Superstars der nächsten Generation. SPORT1 zeigt sie © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/Imago/iStock Lee Kang-in (FC Valencia): Der Südkoreaner wurde diese Saison von Valencias Reserve zu den Profis befördert. Mit seinen gerade mal 18 Jahren zeigt der offensive Mittelfeldmann bereits, was er drauf hat. Seine Tor-Premiere in La Liga feierte er gegen Getafe © Getty Images Vinicius Junior (Real Madrid): Im Sommer 2018 verließ er Brasilien und seinen Verein Flamengo und wechselte zu den Königlichen. Spielte sich bereits vergangene Saison als Joker in den Kader Reals. Aktuell bekommt der 19 Jahre alte Angreifer regelmäßig seine Chance unter Coach Zinedine Zidane © Getty Images Anzeige Reinier (Flamengo): In Brasilien ist der technisch überragende Mittelfeldspieler schon ein Star. Für Flamengo machte er 2019 seine ersten Spiele als Profi. Ein Wechsel nach Europa, wie bei seinem "Vorgänger" Vinicius Junior, könnte bald folgen. Der Vertrag des 17 Jahre alten Shootingstars läuft noch bis Dezember 2020 © Imago Rabbi Matondo (FC Schalke): Ein Flügelflitzer, der seit dem 30. Januar dieses Jahres bei den Königsblauen spielt. In der Jugend spielte der 20-Jährige für Cardiff City und Manchester City. Sein erstes Profispiel für Schalke absolvierte er am 20. Spieltag der vergangenen Saison bei der 0:2-Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach © Getty Images Takefusa Kubo (Real Madrid): Der Offensiv-Allrounder startete seine Karriere als Profi 2016 beim FC Tokyo. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften. 2019 dann der große Schritt zu Real Madrid. In der Saisonvorbereitung machte der starke Dribbler auf sich aufmerksam. Aktuell ist der 18-jährige Japaner von den Königlichen an RCD Mallorca ausgeliehen © Getty Images Boubacar Kamara (Olympique Marseille): Olympique-Eigengewächs Kamara debütierte 2017 im Profikader. Sein Ligue-1-Debüt gab der Innenverteidiger am 29. Oktober 2017 gegen OSC Lille. Er spielte außerdem für die französische U-20-Nationalmannschaft. In dieser Saison mausert sich der 19-Jährige zum Stammspieler bei "OM" © Getty Images Anzeige Mason Greenwood (Manchester United): Der Mittelstürmer wurde zum Saisonanfang von der U18 direkt in den Profikader der Red Devils befördert. Sein Tor-Debüt feierte der 18-Jährige im September in der Europa League. Sein Treffer gegen den FC Astana sichert United den Sieg zum Auftakt der Gruppenphase © Getty Images Benoit Badiashile (AS Monaco): Auch er kam zum Saisonstart direkt aus der U18 der Monegassen ins Profiteam. Badiashile erkämpfte sich sogar einen Stammplatz. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger verpasste bislang lediglich zwei Spiele. Sollte seine Entwicklung so rasant weitergehen, wird Monaco alles daran setzen wollen, seinen 2021 endenden Vertrag zu verlängern © Getty Images Erling Braut Haaland (Red Bull Salzburg): DER Shootingstar dieser Champions-League-Saison. Erst im Januar 2019 war er von Molde nach Salzburg gezogen. Mit 19 Jahren ist er bereits Nationalspieler und bei allen Topklubs auf dem Zettel © Getty Images Dominik Szoboszlai (M., Red Bull Salzburg): Die Salzburger haben gleich noch ein absolutes Top-Talent in ihren Reihen. Der Ungar Szoboszlai ist ebenfalls 19 Jahre alt. Vergangene Saison spielte er sich in die 1. Mannschaft und wurde gegen Saisonende Stammspieler. Im März dieses Jahres gab der linke Mittelfeldspieler sein Debüt in der Nationalmannschaft © Getty Images Anzeige Alphonso Davies (FC Bayern): Der Kanadier wechselte 1. Januar 2019 von den Vancouver Whitecaps zum FC Bayern. Bei den Münchnern hat er einen Vertrag bis 2023. Kommt inzwischen immer wieder mals als Linksaußen oder Linksverteidiger zum Einsatz. Sein erstes Bundesligator erzielte er am 26. Spieltag beim 6:0 gegen Mainz 05 © Getty Images Mohammed Ihattaren (PSV Eindhoven): Der offensive Mittelfeldmann wechselte 2010 in die Jugend der PSV Eindhoven. Mit 16 unterschrieb er dort seinen ersten Profivertrag. Im Alter von 16 Jahren, elf Monaten und 14 Tagen war Ihattaren einst der viertjüngste Spieler, der je für die PSV auflief. Traf bereits gegen Heracles Almelo © Getty Images Eduardo Camavinga (Stade Rennes): Gerade einmal 16 Jahre ist der Kongolese alt. Letzte Saison feierte er bereits sein Debüt bei den Profis. Diese Saison ist er gesetzt! Kein Spiel verpasste der defensive Mittelfeldspieler bislang, ist mit 16 als Abräumer und Spielgestalter unterwegs - respektabel! © Getty Images Wiliam Saliba (AS St.-Étienne): Der Franzose ist vom FC Arsenal an Étienne verliehen. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasste er den Saisonauftakt. Mittlerweile ist der 18 Jahre alte Innenverteidiger Stammspieler und blieb sowohl gegen Lyon, als auch Bordeaux ohne Gegentreffer © Getty Images Anzeige Sandro Tonali (Brescia Calcio): Der "nächste Andre Pirlo" ist ein Eigengewächs von Brescia. Mit 18 Jahren wurde er vergangene Saison zum unverzichtbaren Spieler in Brescias Mittelfeld. Mittlerweile wird er nicht nur wegen seiner Frisur, sondern zunehmend auch wegen seiner Fähigkeiten mit Pirlo verglichen © Twitter Phil Foden (Manchester City): "Er ist der einzige Spieler, der unter keinen Umständen verkauft werden darf. Nicht einmal für 500 Millionen Euro." Mit dieser Aussage adelt Pep Guardiola einen seiner Lieblingsschüler. Trotz des mit Stars gespickten Kaders der Skyblues kommt Foden regelmäßig zu seinen Einsätzen. Traf gegen Zagreb bereits in der Champions League © Getty Images Ansu Fati (FC Barcelona): Praktisch über Nacht wurde der 17-Jährige zu einem der begehrtesten Talente der Welt. In seinen ersten drei Einsätzen für den FC Barcelona traf der Offensivspieler zwei Mal. Nun darf der Teenager aus Guinea-Bissau regelmäßig an der Seite von Superstar Lionel Messi ran © Getty Images Rodrygo (Real Madrid): Wurde eigentlich vom FC Santos als Spieler für Real Castilla, die zweite Mannschaft der Königlichen, verpflichtet. Doch der 18-jährige Brasilianer schlug voll ein. Sein erstes Tor erzielte er gleich im ersten Spiel für Real gegen Osasuna. Zidane setzt aktuell auf ihn, gegen Leganes traf er bereits zum zweiten Mal für Madrid © Getty Images Anzeige Joao Félix (Atletico Madrid): Der Portugiese startete bei Benfica Lissabon durch. Im Juni 2019 debütierte Felix im Halbfinale der UEFA Nations League 2018/2019 in der A-Nationalmannschaft, die dann auch das Finale gewann. Anschließend legte Atlético Madrid satte 126 Millionen Euro Ablöse für die hängende Spitze auf den Tisch © Getty Images Jadon Sancho (Borussia Dortmund): Der 20-Jährige ist das große Juwel beim BVB. Der Mittelfeldspieler wechselte 2017 von Manchester City zu den Schwarz-Gelben. Seitdem traf Sancho 16 Mal, in unwiderstehlicher Manier. Für die englische Nationalmannschaft absolvierte er bisher zehn Länderspiele © Getty Images

Feste Größe seit dem Re-Start

Zwar gibt es Kritiker, die finden, dass Guardiola Fodens Etablierung noch schneller hätte vorantreiben können, dass er sie vernachlässigt hat, kann man ihm aber nicht vorwerfen.

Ähnlich wie zuvor in München mit Joshua Kimmich wählte er das Tempo, das er für passend hielt und versicherte Foden auch dann stets seiner Wertschätzung, wenn er nicht spielte.

Zuletzt passierte das schon deutlich seltener: Seit dem Neustart nach der Corona-Pause fehlte Foden - der zuletzt auch körperlich zugelegt hat - nur in einem von zehn Premier-League-Spielen, schoss in 23 Saisonspielen fünf Tore, bereitete zwei weitere vor.

Bald Debüt in der Nationalmannschaft?

In der kommenden Saison wird Foden noch mehr Raum zur Entfaltung bekommen: Neben Sané geht auch der langjährige Offensiv-Pfeiler David Silva. Und Guardiola hat ausdrücklich vermerkt, dass er für letzteren keinen Ersatz verpflichten will - wegen Foden, der von Beobachtern mit dem jungen Paul Gascoigne, gar mit Lionel Messi verglichen wird.

Der Jungstar selbst - seit Januar 2019 schon junger Vater, nachdem Freundin Rebecca einen Sohn zur Welt brachte - fällt nicht durch großspurige Wortmeldungen auf. Angesprochen auf seine Ziele für die kommende Saison sagte er zuletzt, dass er seine Tor- und Vorlagenbilanz schlicht "weiter verbessern" wolle.

Anzeige

Guardiola hat mehr als deutlich gemacht, dass er Foden für bereit hält, den nächsten Schritt zu gehen - was ihm auch außerhalb des Klubs neue Türen öffnet: Gareth Southgate, der englische Nationalcoach, hatte im Juni betont, dass Foden bei City erst regelmäßig spielen müsse, um bei ihm eine realistische Chance zu haben.