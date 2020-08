Juventus Turin: Cristiano Ronaldo soll bleiben, Maurizio Sarri auf der Kippe

Als hätten sie nie aufgehört: So fit sind diese Fußball-Legenden

Das erneute Turiner Ausscheiden in der Königsklasse hat Gerüchte über einen Wechsel des Superstars wieder angefacht. Juventus-Boss Agnelli schreitet ein.

Und fachte jüngste Gerüchte neu an, der 35-Jährige könne sich trotz Vertrags bis 2022 von der alten Dame abwenden und zu Paris Saint-Germain wechseln.

"Ich bin sicher, dass er auch in der nächsten Saison noch für uns antreten wird. Er ist eine tragende Säule unserer Mannschaft, daran wird sich auch nichts ändern."

Sarri steht auf der Kippe

"Mit der neunten Meisterschaft in Serie haben wir ein fantastisches Kapitel Fußballgeschichte mit Maurizio Sarri geschrieben. In der Champions League ist es für uns, für die Spieler, für die Fans aber enttäuschend."

Sarri: "Hatte weniger von uns erwartet"

Was seine eigene Perspektive in Turin angeht, sieht er sie nicht so skeptisch wie die Öffentlichkeit.