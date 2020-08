NFL: Washington feuert Running Back Derrius Guice wegen häuslicher Gewalt

Derrius Guice wurde 2018 von den Washington Redskins an der 59. Stelle gedraftet © Getty Images

Guice verhaftet und gefeuert

Der hochtalentierte und verletzungsanfällige Running Back Derrius Guice wurde am Freitag wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt in Virginia verhaftet und zwei Stunden später vom Team entlassen.

"Wir haben am Nachmittag von den Anklagen gegen Derrius erfahren. Nach genauer Betrachtung der Vorwürfe haben wir uns dafür entschieden, ihn mit sofortiger Wirkung zu entlassen", hieß es in einem Statement des Teams.

Coach Rivera mit Null-Toleranz

Auch deshalb war bereits Cornerback Quinton Dunbar nach Seattle getradet wurden, nachdem er einen neuen Vertrag gefordert hatte, kurz darauf wurde ihm die Beteiligung an einem bewaffneten Überfall in Florida vorgeworfen.

Guice wäre 2020 einer der Hoffnungsträger Washingtons gewesen und hätte wohl einen Startplatz sicher gehabt, obwohl er aufgrund von Verletzungen in zwei Jahre nur fünf NFL-Spiele bestreiten konnte. Ihm droht auch eine Sperre durch die Liga. Bereits am College war er durch Undiszipliniertheiten aufgefallen und deshalb 2018 erst an der 59. Stelle im NFL-Draft ausgewählt worden.